Son Dakika | MUDURNU'DAKİ 'ŞATO' VİLLALARI YAPAN ŞİRKETE MÜHLET KARARI UZATILDI - Son Dakika
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Son Dakika | MUDURNU'DAKİ 'ŞATO' VİLLALARI YAPAN ŞİRKETE MÜHLET KARARI UZATILDI

18.07.2022 12:34

Son dakika haber... BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, yalnızca Arap müşterilere satışı yapılan ve şatoları andıran mimari yapısıyla gündeme gelen 'Burj Al Babas' projesinin sahibi olan şirkete haciz işleminin gerçekleştirilmemesi nedeniyle ve borçların ödenmesi için verilen mühlet kararı, 3 ay daha uzatıldı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, yalnızca Arap müşterilere satışı yapılan ve şatoları andıran mimari yapısıyla gündeme gelen 'Burj Al Babas' projesinin sahibi olan şirkete haciz işleminin gerçekleştirilmemesi nedeniyle ve borçların ödenmesi için verilen mühlet kararı, 3 ay daha uzatıldı. Şirket sahibi Mehmet Emin Yerdelen, Şirket yapısı iyiye gidince ek süre verildi. Mahkeme tekrar konkordato kararının devamını verdi dedi.

Mudurnu'da 2011'de yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında şato tipindeki villalardan 350'si; inşaat çalışmaları devam ederken Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle 'Burj Al Babas' adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, 2018 yılının Haziran ayında konkordato için başvurdu. İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, 2018'in Eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi. Şato tipi mimarisiyle tepkilere yol açan, ilçenin mimari ve tarihi dokusuna uymaması nedeniyle bölge halkının da eleştirdiği proje durdu.

İFLAS KARARI KALDIRILIP, SATIŞ VE İNŞAAT İZNİ VERİLDİ

Daha sonra şirketin itirazları üzerine 2019 yılının Ocak ayında, proje hakkında satışa ve inşaata devam izni verildi. Projede inşaat ve satış çalışmaları sürerken, Sarot Grup da bu arada mahkemenin verdiği iflas kararını temyize taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi, Sarot Grup'a ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararını kaldırdı.

KONKORDATO BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

İnşaata devam izni verilen projeyle ilgili Sarot Grup, yeniden konkordato başvurusunda bulundu. Şirket, başvuru dilekçesinde, kendilerine belirli bir süre verilmesi halinde var olan borçları aşan mal varlıklarının bulunduğunu belirtti. 13 Kasım'da 2020'de İstanbul 2'nci Asliye Mahkemesi'nden verilen kararla 1 yıl boyunca haciz işlemi yapılmaması yönünde karar verildi. Daha sonra şirketin satışlarındaki iyi gidiş ve borçların bir kısmının ödenmesi nedeniyle mühlet kararı, 27 Mayıs 2022'ye kadar uzatıldı.

EK MÜHLET İSTENDİ

Bu sırada şirket, merkezini İstanbul'dan Bolu'ya taşıdı. İstanbul 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki davadan feragat eden şirket, 27 Mayıs 2022'de Mudurnu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ek mühlet talebiyle başvuruda bulundu. Şirketin finans durumundaki iyi gidişle yeni konkordato süreci başlamasına onay veren mahkeme, 3 ay daha geçici mühlet verdi. Böylece şirketin borçlarını ödemesi ve satışa devam etmesi için verilen süre, 3 ay daha uzatılmış oldu.

'1 SENE İÇİNDE HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK'

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, en kısa sürede yapıların hak sahiplerine teslim edileceğini belirterek, Bu konkordato kararı dolduğu için ek süre verildi. Şirket yapısı iyiye gidince ek süre verildi. Mahkeme tekrar konkordato kararının devamını verdi. Allah'ın izniyle devletimize, milletimize çok güzel projeler gerçekleştiriyoruz. Tekrar şirketlerin genel yapısı için çalışmalar devam ediyor. Anlaşmalar yapıldı. İnşaatlar devam edecek. Hak sahiplerine 1 sene içinde periyodik olarak yapılar teslim edilecek. Satışlar yapılmaya devam ediyor. Satışlar, Covid ve ekonomideki sıkıntılar nedeniyle yavaşlamıştı. Şimdi satış konusu da toparlanmaya başladı ve iyi gidiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde 'Burj Al Babas'ın inşaatı yeniden başlayacak ve en hızlı şekilde satışları yapacağız dedi.

ARŞİV GÖRTÜNTÜLERLE

Haber Murat KÜÇÜKBOLU,(DHA)

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Kaynak: DHA

Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | MUDURNU'DAKİ 'ŞATO' VİLLALARI YAPAN ŞİRKETE MÜHLET KARARI UZATILDI - Son Dakika
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