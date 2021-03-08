Son dakika: Müftü Aydın'dan "cenazelere duayla katılın, taziyeyi telefonda yapın" çağrısı - Son Dakika

Son dakika: Müftü Aydın'dan "cenazelere duayla katılın, taziyeyi telefonda yapın" çağrısı

08.03.2021 12:24

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı verilerine göre "çok yüksek risk" grubunda yer alan Trabzon'da, vaka artışlarının en büyük nedenlerinden biri olduğu belirlenen cenaze merasimine katılım ve taziye ziyaretlerinin belirlenen kurallar çerçevesinde yapılması amacıyla başlatılan...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı verilerine göre "çok yüksek risk" grubunda yer alan Trabzon'da, vaka artışlarının en büyük nedenlerinden biri olduğu belirlenen cenaze merasimine katılım ve taziye ziyaretlerinin belirlenen kurallar çerçevesinde yapılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Haftalık her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'ndeki iller, en yüksek oranlara sahip olmayı sürdürüyor.

"Çok yüksek risk" grubunda olması nedeniyle henüz kademeli normalleşme sürecine dahil olamayan Trabzon'da, vakaları artırdığı belirlenen cenaze törenlerine yoğun katılım ile evlere yapılan taziye ziyaretlerinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde "Trabzon'da taziyeler telefonla" sloganıyla başlatılan farkındalık çalışmasıyla toplu bulaşın, virüsün yayılmasının engellenmesi hedefleniyor.

"Camilerimizde bütün halkımıza bu konuyu anlatmaya başladık"

İl Müftüsü Osman Aydın, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadele kapsamında il genelindeki çalışmalara destek olduklarını, kendi alanlarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için ekipler oluşturduklarını söyledi.

Son dönemde cenaze merasimleri, defin törenleri ve taziyelerde vatandaşların normalleşme dönemindeki gibi hareket etmelerinin, vakaların artmasına neden olduğunu anlatan Aydın, "Halkımızın bilgilendirilmesi noktasında tüm görevlilerimizle vatandaşlarımızın bu konudaki hassasiyetini son günlerde arttırdık. Taziyelerde, cenaze merasimlerinde acıyı paylaşmak düşüncesiyle halkımızın cenaze yakınlarına taziyede bulunması bir yönüyle iyi, ama vakanın artmasına neden olduğu için bundan kaçınmamız gerektiğini özellikle hem cuma vaazlarında hem de hutbelerimizde söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın, oluşturdukları ekiple telefonla taziyenin yapılabileceğini anlattıklarını, "İnsanlar bir araya gelerek eğer başkasının hastalığına, bir başkasının ölümüne sebep olacaksa o adımı atmayalım" dediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Niçin taziyeler ve cenazeler risk taşıyor? Taziyelerde evlerde bulunduğumuz ortamlar çok geniş olmadığı için çok kişi, bazen de acılı anda maskeyi çıkartmak suretiyle bir başkasının hastalığına, başkasının virüs kapmasına sebep olabiliyoruz. Bu nedenle biz camilerimizde bütün halkımıza bu konuyu anlatmaya başladık ve buna devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızdan gelen talimatlar doğrultusunda hareket etmemiz, inşallah bizim bu sıkıntıdan kurtulmamızı kolaylaştıracak.

Dini manada şunu söylemek istiyorum; cenazelere uzaktan duayla katılmak, telefon açıp taziyede bulunmak, bugünlerde, gitmekten daha çok sevap kazandıracak. Buna inşallah bütün halkımız uyacaktır. Artık gerçeği gördük. Aksi takdirde esnafımız, halkımız ve bütün insanımız evlerinde kalmak zorunda olacak ama dikkat ettiğimiz zaman esnafımız da halkımız da her yaştan insanımız da eskisi gibi bağında, bahçesinde, parkında bütün sevdikleriyle beraber dolaşacak, hayatını idame ettirmiş olacak."

"Vatandaşa çok görevler düşüyor"

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da "Trabzon'da taziyeler telefonla" sloganıyla hazırladıkları çalışmanın her alanda duyurulması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Trabzon'da özellikle taziyelerde çokça vakalar görüldüğünü, vakalara bakıldığı zaman birçoğunun cenaze ve taziyelere denk düştüğünü bildiren Usta, "Buralarda daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Cenazelerdeki durumu kolluk kuvvetleri biraz daha engelleyebilir ama taziyeleri engelleyebilmek, evdeki ziyareti engelleyebilmek her zaman olmuyor. Dolayısıyla vatandaşa çok görevler düşüyor. Vatandaş evde ziyaretleri kendi bilinciyle kesmeli, ziyarete gelenleri kendi bilinciyle durdurabilmeli. Bu duyarlılığı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, kentteki bir cenaze törenine katılanların neredeyse yarısının koronavirüse yakalandığını belirterek, "Bir ilçemizde olan vakaydı o. Orada, 100 kişi kadar cenazeye katılanlardan 40'ı pozitif çıkıyor. Bu da tespit edilebilen, bizim uğraşıyla ortaya çıkarabildiğimiz bir olay. Belki fark edemeyeceğimiz, bulamadığımız, gizlenmiş olan kişiler de olabiliyor. Onlar da zaten dolaşarak virüsün yayılmasına yol açıyorlar maalesef." dedi.

Trabzon'un kırmızı kategoriden kurtulması gerektiğini vurgulayan Usta, amaçlarının, özellikle Trabzon'da turuncu kategoriye dönebilmek olduğunu, bunun için var güçleriyle çalıştıklarını, halktan da duyarlılık beklediklerini sözlerine ekledi.

Son dakika: Müftü Aydın'dan cenazelere duayla katılın, taziyeyi telefonda yapın çağrısı
Son dakika: Müftü Aydın'dan cenazelere duayla katılın, taziyeyi telefonda yapın çağrısı
Son dakika: Müftü Aydın'dan cenazelere duayla katılın, taziyeyi telefonda yapın çağrısı
Son dakika: Müftü Aydın'dan cenazelere duayla katılın, taziyeyi telefonda yapın çağrısı

Karadeniz Bölgesi, Trabzon, Cenaze, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Müftü Aydın'dan 'cenazelere duayla katılın, taziyeyi telefonda yapın' çağrısı - Son Dakika


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