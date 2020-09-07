Son dakika! MUĞLA Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltı - Son Dakika

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Gündoğan Mahallesindeki bir otelde personel çalışan M.S.'nin sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ve hakarette bulunduğu iddiası üzerine harekete geçti. M.S., kaldığı otelde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası M.S., adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a sosyal medya hesabı üzerinden küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle M.S (38) gözaltına alındı.

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