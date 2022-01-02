Son dakika: Muğla'da 100 Yaş Evi sakinleri, ihtiyaç sahipleri için kazak ve atkı ördü - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesince 60 yaş üstü vatandaşlar için hizmete açılan Menteşe ve Fethiye 100 Yaş Evi sakinleri, üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek kazak ve atkı örme etkinliği gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin 60 yaş üstü vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla Menteşe ve Fethiye ilçelerinde hizmete sunduğu 100 Yaş Evi üyesi 60 kadın üye ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencileri bir araya geldi.

Öğrenci ile 60 yaş üstü vatandaşlar, atkı ve kazak ördü.

Kış boyunca belirli aralıkla yapılması planlanan etkinlik sonunda örülecek kazak ve atkılar, kırsal mahallerde ve köylerde ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.