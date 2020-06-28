Son Dakika: Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Son Dakika: Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika 3. sayfa haberine göre Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem

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MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20: 43 sıralarında merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi Osmaniye Mahallesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 61 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla'nın tüm ilçelerinde ve yakın illerde de hissedildi. Deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar bir ihbarın yapılmadığı öğrenildi.

Marmaris, Deprem, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 21:41 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika: Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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