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Son dakika... Muğla'da ambulansa yol vermeyen 3 temizlik görevlisine idari işlem başlatıldı - Son Dakika

Son dakika... Muğla'da ambulansa yol vermeyen 3 temizlik görevlisine idari işlem başlatıldı

08.01.2022 19:04
Son dakika... Muğla'da ambulansa yol vermeyen 3 temizlik görevlisine idari işlem başlatıldı

Son dakika haber: MUĞLA'da, ambulansa yol vermeyip, 'Geberen, gebersin' diye bağıran Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri'nde görevli 3 personel hakkında idari işlem başlatıldı.

MUĞLA'da, ambulansa yol vermeyip, 'Geberen, gebersin' diye bağıran Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri'nde görevli 3 personel hakkında idari işlem başlatıldı.

Rahatsızlanan bir kişiyi evinden alan ve hastaneye sevk etmek üzere hareket eden ambulans, bugün öğle saatlerinde, Menteşe'nin Karamehmet Mahallesi Dicle Sokak'ta Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait çöp kamyonuyla karşılaştı. İddiaya göre, yolu kapatan çöp kamyonunu şoförü, ambulansa yol vermezken, personellerden birisi de 'Geberen gebersin' diye bağırdı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepkilere neden oldu.

3 KİŞİ HAKKINDA İDARİ İŞLEM BAŞLATILDIOlayın ardından Menteşe Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, inceleme ve görüntülerde yer alan personeller hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.ESPRİ YAPMIŞ

Konu ile ilgili açıklama yapan temizlik işçisi Türker Göçmen ise "İşin yoğunluğundan dolayı düşüncesizce sözler sarf ettim. Kötü niyetli değildim. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı herkesten çok özür dilerim. Yoksa bir insan yaşamı ile ilgili böyle art niyetli düşünmek mümkün değildir. Ambulans şoförü ile tanışıklığımız ve arkadaşlığımızdan dolayı amacını aşan bir espri yaptım. Bunun yanlış olduğunu sonradan fark ettim ama iş işten geçmişti. Kastım böyle bir düşünce değildi" dedi.


Son dakika... Muğla'da ambulansa yol vermeyen 3 temizlik görevlisine idari işlem başlatıldı
Son dakika... Muğla'da ambulansa yol vermeyen 3 temizlik görevlisine idari işlem başlatıldı
Son dakika... Muğla'da ambulansa yol vermeyen 3 temizlik görevlisine idari işlem başlatıldı
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Ambulans, Dicle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Muğla'da ambulansa yol vermeyen 3 temizlik görevlisine idari işlem başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Muğla'da ambulansa yol vermeyen 3 temizlik görevlisine idari işlem başlatıldı - Son Dakika
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