Muğla'nın Yatağan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Bürosu ekipleri, ilçe genelinde arama kaydı bulunan şüphelileri yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan Ş.T, M.T. ve E.G'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Muğla'da aranan 3 kişi yakalandı - Son Dakika