Son dakika haberleri... Bir kişinin araç camındaki Atatürk'ün fotoğrafını temizlediği anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Menteşe ilçesinde sokakta yürüyen yaşlı bir kişi, park halindeki aracın arka camındaki Atatürk fotoğrafının tozlandığını fark etti.

Muğla 'da bir vatandaşın, park halindeki aracın arka camına yapıştırılan Atatürk fotoğrafının tozunu aldığı anlar ilgi gördü.

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