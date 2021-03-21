Son Dakika | Muğla'da, "Bir Tarih Hazinesi: Beçin Kalesi" belgeseli çekimleri başladı - Son Dakika

Son Dakika | Muğla'da, "Bir Tarih Hazinesi: Beçin Kalesi" belgeseli çekimleri başladı

21.03.2021 18:49
Son Dakika | Muğla'da,

Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Menteşeoğluları Beyliği'ne başkentlik yapan Beçin Antik Kenti'ndeki, tarihi yapıların tanıtımının yapılması için "Bir Tarih Hazinesi: Beçin Kalesi" belgeselinin çekimleri başladı.

Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Menteşeoğluları Beyliği'ne başkentlik yapan Beçin Antik Kenti'ndeki, tarihi yapıların tanıtımının yapılması için "Bir Tarih Hazinesi: Beçin Kalesi" belgeselinin çekimleri başladı.

Bölgenin "en önemli" ören yerleri arasında yer alan ve yıl boyunca kazı çalışmaları yapılan antik kentte, gün yüzüne çıkartılan kalıntılar tarihe ışık tutuyor. Ayakta kalan tarihi yapılar, restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı himayesinde imzalanan protokol kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından antik kentin tanıtımı için belgesel çalışması başlatıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen kazı başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş'tan bilgi alan Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, medeniyetlere ev sahipliği yapan antik kentin pek çok ulusa ev sahipliği yapan kale, tarihin ve antropolojinin canlı laboratuvarı olduğunu söyledi.

"Bir Tarih Hazinesi Beçin Kalesi" belgesel çalışmasının öncelikle kale çevresinde yaşamış olan ulus ve medeniyetlere odaklanacağını belirten Töre, "Uygarlıkların birbiriyle doğal olarak geçişli olması beklenir. Geçişlilik ve ortak medeniyet unsurları hem görsel kanıtlar hem de uzman görüşleriyle vurgulanacaktır." dedi,

Töre, belgeselin son bölümünde, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine giren Beçin Kalesi'nin dünya ve Türkiye ölçeğinde öneminin vurgulanarak eserin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla benzersiz yönlerinin öne çıkarılacağını kaydetti.

Pektaş ise antik kentin tanıtımına katkı sağlayacak çalışmanın yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

milli eğitim bakanlığı, UNESCO Dünya Mirası, Belgesel, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Muğla'da, 'Bir Tarih Hazinesi: Beçin Kalesi' belgeseli çekimleri başladı - Son Dakika


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