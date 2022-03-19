Son dakika... Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika... Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

19.03.2022 18:45
Son dakika... Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haber: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gölbent Mahallesi Kuşpınar mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması da yapılan alanda yangın tamamen söndürüldü.

Yangında 1 dönüm ormanlık alanın etkilendiği bildirildi.

Son dakika... Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika... Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika... Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

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Seydikemer, Gölbent, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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