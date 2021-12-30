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Son dakika! Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

30.12.2021 22:16
Son dakika! Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Son dakika haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, D.Ö'nün İstanbul'dan uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Torba Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurulan otobüs içerisinde yakalanan D.Ö'nün üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Uyuşturucu, Hisarcık, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika! Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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