Son dakika! Muğla'da ev yangını - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Karamehmet Mahallesi İpek Sokak'ta Ergün İlten'e ait tek katlı eski Muğla evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İlten'in evde bulunmadığı anda çıkan yangında, alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Kısa sürede dar sokakların bulunduğu alandan bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Eski Muğla evlerinin bulunduğu bölgedeki yangına müdahale etti.
Yangın bitişikteki diğer evlere sıçramadan yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangında İlten'e ait ev kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 18:33 - Kaynak: AA
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