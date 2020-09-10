Son dakika! Muğla'da ev yangını - Son Dakika

Yangın bitişikteki diğer evlere sıçramadan yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Kısa sürede dar sokakların bulunduğu alandan bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Eski Muğla evlerinin bulunduğu bölgedeki yangına müdahale etti.

İlten'in evde bulunmadığı anda çıkan yangında, alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Karamehmet Mahallesi İpek Sokak'ta Ergün İlten'e ait tek katlı eski Muğla evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla 'nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

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