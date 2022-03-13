Görev başındaki trafik polisi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı - Son Dakika
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Görev başındaki trafik polisi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı

13.03.2022 00:47

Muğla'nın Milas ilçesinde, görev başındaki trafik polisi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, görev başındaki trafik polisi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Milas- Bodrum kara yolu Koru mevkisinde bir trafik kazasına müdahale ettiği belirtilen trafik polisi Özgür Erikmen'e (40) Milas istikametinden gelen ve arkasından bir tırın vurduğu öne sürülen otomobil çarptı.

Erikmen çarpmanın şiddetiyle savrularak tırın altına girip sürüklendi. Tırın altında bacakları sıkışan trafik polisi, bölgede diğer kaza için bekleyen itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekilerce güçlükle kurtarıldı.

Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erikmen, ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman

Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kazanın ardından tır ve otomobil sürücüleri gözaltına alındı.

Görev başındaki trafik polisi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı
Görev başındaki trafik polisi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı
Görev başındaki trafik polisi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı
Görev başındaki trafik polisi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı
Görev başındaki trafik polisi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı
Görev başındaki trafik polisi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı
Görev başındaki trafik polisi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı
Görev başındaki trafik polisi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı

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Otomobil, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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