Muğla'da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında 3 işletme ve 226 kişiye 211 bin 10 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu kısıtlama tedbirleri kapsamında uygulama yaptı.

Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 226 kişi ve 3 işletmeye 211 bin 10 lira ceza uygulandı, ayrıca iş yerleriyle ilgili idari işlem yapıldı.

İzolasyona tabi 2 bin 5 kişinin de ikametlerinde kontrol edildiği denetimlerde 3 bin 925 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarıda bulundu.