Muğla'nın Dalaman ilçesinde, hastanede güvenlik görevlilerine satırla saldıran şüpheli gözaltına alındı.
Dalaman Devlet Hastanesi'ne elinde satırla gelen kişi, acil servisteki güvenlik görevlisiyle tartıştı.
Görevlilere satırla saldıran şüpheli, girişte bulunan bilgisayara da zarar verdi.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Hastanede güvenlik görevlilerine satırlı saldırı güvenlik kamerasında - Son Dakika