Son dakika: Muğla'da iki ilçedeki toplam 27 evden hırsızlığa 2 gözaltı - Son Dakika

MUĞLA'nın Dalaman ve Fethiye ilçesinde, üç ayda 27 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, Muğla'nın Ortaca ve İzmir'in Buca ilçesindeki evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı. 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fethiye ve Dalaman ilçesinde, son 3 ay içinde çeşitli tarihlerde 27 evden hırsızlık yaşandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık yapılan yerlerin yakınındaki toplam 40 güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı. Bir hafta süren inceleme sonucunda şüphelilerin hırsızlıktan suç kayıtları bulunan M.C. (35) ve Z.K. (35) olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerden Z.K. İzmir'in Buca ilçesinde, M.C. ise Muğla'nın Ortaca ilçesindeki evlerinde dün yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız pompalı tüfek ve 5 fişek ele geçirildi. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 2 şüpheli, suçlamaları kabul etmedi. M.C. ve Z.K., işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi.