Son dakika: Muğla'da jandarma ekipleri anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Ayşe Yücel Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte jandarmalar, çocuklarla oyunlar oynayıp sohbet etti.
Jandarma ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektiren çocuklara, Muğla İl Jandarma Komutanlığı adına Türk bayrağı, anahtarlık ve jandarma bebekleri hediye edildi.
Kaynak: AA
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