Son dakika! Muğla'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 6 kişi ve 23 işletmeye 18 bin 698 lira cezai işlem uygulandı.

Kovid-19 salgını tedbirlerine ilişkin Muğla genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 608 işletme, açık alan ve araçlar jandarma ekiplerince kontrol edildi.

Bölgede bulunan tatilciler maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Jandarmanın 181 ekip ve 632 personelle gerçekleştirdiği denetimlerde, 6 kişi ve 23 işletmeye 18 bin 698 lira ceza kesildi.