Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 103 kişiye 245 bin 400 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığında görevli 594 personelin katılımıyla, 3 bin 48 işletme ve 1123 araç ile sahillerde denetim yapıldı.
Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye 245 bin 400 lira ceza verildi.
Ekipler denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye 245 bin lira ceza kesildi - Son Dakika