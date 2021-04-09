Son dakika... Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayan 22 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ve trafik kurallarına uymadıkları belirlenen 22 kişiye 17 bin 248 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 11 ekip, 110 personelin katılımıyla Kovid-19 denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymadıkları belirlenen 22 kişiye 17 bin 248 lira ceza kesildi.

Ekipler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralı uyarısında bulundu.