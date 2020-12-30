Son dakika: Muğla'da kumar oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza - Son Dakika

Son dakika: Muğla'da kumar oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza

30.12.2020 12:11
Son dakika: Muğla'da kumar oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza, System.String[]

Son dakika haber... Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve evde kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza verildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve evde kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akköprü Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese giden ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira cezai işlem uyguladı.

Ev sahibi M.A.Ç'ye ise 11 bin 25 lira ceza verildi. Ayrıca M.A.Ç. hakkında "kumar oynanması için imkan ve yer sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Köyceğiz, Hisarcık, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Muğla'da kumar oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza - Son Dakika


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