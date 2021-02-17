Son dakika! Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye ceza - Son Dakika

Muğla'nın Ula ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 56 bin 448 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızılyaka Mahallesi'nde günübirlik kiralanan bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda, 17 kişi ve ev sahibi yakalandı. Kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 18 kişiye 56 bin 448 lira ceza kesildi.

Ev sahibi hakkında ayrıca "kumar oynanması için imkan ve yer sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.