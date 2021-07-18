Son dakika! Muğla'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika! Muğla'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kızılağaç Mahallesi Çamköy mevkisinde içinde su olmayan yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya bir ineğin düştüğünü fark eden çevre sakinleri, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, halata bağladıkları ineği iş makinesi yardımıyla yaklaşık yarım saatte kuyudan çıkardı. İnek, sahibine teslim edildi.

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