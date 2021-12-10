Son dakika: Muğla'da nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

Muğla'ya gelen bazı turistlerin bankalarda adlarına bulunan mevduat hesaplarından kredi kullandırıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süreyle teknik ve fiziki takip yürüttü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 32 milyon lira haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanması için Muğla ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, yönetici konumunda bulunan S.A. ile N.A, Ö.T, B.Ç, E.D, E.D, B.A, M.A, A.S, T.B. ve İ.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 47 fişek, bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A, B.Ç, B.A. ve T.B. tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.