YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Dalaman ilçesi Gürköy Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 14.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, 5 helikopter ve 2 uçakla havadan, 14 arazöz, 6 su tankeri ve 40 orman işçisiyle karadan yapılan 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan kül oldu. Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Muğla'da orman yangını (2) - Son Dakika