Son dakika! Muğla'da otluk ve sazlık alandaki yangın korkuttu - Son Dakika

MUĞLA Bodrum ilçesinde otluk ve sazlık alanda çıkan yangın endişe yarattı. Yangının yakınında akaryakıt istasyonu olduğu öğrenilirken, ekipler söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Bodorum'un Gümüşlük Mahallesi'ndeki otluk ve sazlık alanda geç saatlerde yangın çıktı. Samanlık mevkisinde çıkan yangını görenler, durumu itfaiye, orman bölge ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, çevre güvenliğini alırken, itfaiye ve orman bölge personeli yangına müdahale başlattı. İş makinalarının da bölgede çalıştığı öğrenilirken, yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.Öte yandan, alevlerin yakınında akaryakıt istasyonunun bulunması endişeyi daha da artırdı. Ekipler alevlerin önünü kesmek için söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.