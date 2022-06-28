Fethiye'de otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Fethiye'de otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

28.06.2022 10:12
Fethiye'de otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Deniz K. (35) idaresindeki 48 F 6948 plakalı otomobil, Turgut Özal Caddesi'nde, Oğuz Karadeli'nin (29) yönetimindeki 48 AED 709 plakalı motosiklete çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Karadeli, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan ve polis ekiplerince yakalanan otomobil sürücüsünün 2,24 promil alkollü olduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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