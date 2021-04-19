Son dakika! Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da sahte içki, tarihi eser ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirlikleri ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 litre el yapımı alkol, 15 litre etil alkol, 3 şişe gümrük kaçağı içki, alkol yapımında kullanılan çok sayıda kit, sahte para, antik Yunan dönemine ait para, 4 ruhsatsız tabanca, tüfek ve 39 fişek ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı,

Soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında da "kaçakçılık" suçundan adli işlem başlatıldı.