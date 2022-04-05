Son dakika! Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal edip gümrük kaçağı ürün sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 415 litre etil alkol, 40 şişe sahte alkollü içki, 19 litre el yapımı alkol, 12 bin dolu, 26 bin 800 boş makaron, 33 kilogram kıyılmış tütün, 3 sigara sarma makinesi, 4 telsiz, 8 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 12 şarjör, 41 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 83 bin 100 avro ele geçirildi.

Olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında da "kaçakçılık", "nitelikli dolandırıcılık", "tefecilik", "kasten yaralama", "tehdit" suçundan adli işlem başlatıldı.