MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçıları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) cenazesi, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törenin ardından, toprağa verilmek üzere memleketi Denizli'nin Buldan ilçesine gönderildi. Törende şehidin babası Şahin Yangöz ve annesi Nursel Yangöz, oğullarını polis selamıyla uğurladı.

Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) Bodrum Grup Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler şüphelilerin kaldığı Ortakent Mahallesi Giritli Sokak üzerindeki villaya, dün saat 17.30 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 2 polis memuru yaralanırken, 4 şüpheli etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polislerden durumu ağır olan, Ercan Yangöz özel bir hastaneye, Abdülkadir Doğan (30) ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen bekar, 6 yıllık polis memuru Yangöz şehit oldu. Doğan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Törende özgeçmişi okunan şehit polis memuru Ercan Yangöz için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sırasında ayakta durmakta güçlük çeken baba Şahin Yangöz ve anne Nursel Yangöz, polis selamı verdi. Muğla İl Müftüsü Adnan Uğur tarafından yapılan duanın ardından Yangöz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konulup, polis eskortu eşliğinde defnedilmek üzere memleketi Denizli'nin Buldan ilçesine uğurlandı.