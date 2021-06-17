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Son Dakika | Muğla'da şehit polis için tören; anne ve babası selam durdu - Son Dakika

Son Dakika | Muğla'da şehit polis için tören; anne ve babası selam durdu

17.06.2021 11:05
Son Dakika | Muğla'da şehit polis için tören; anne ve babası selam durdu, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçıları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) cenazesi, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törenin ardından, toprağa verilmek üzere memleketi Denizli'nin Buldan ilçesine gönderildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçıları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) cenazesi, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törenin ardından, toprağa verilmek üzere memleketi Denizli'nin Buldan ilçesine gönderildi. Törende şehidin babası Şahin Yangöz ve annesi Nursel Yangöz, oğullarını polis selamıyla uğurladı.

Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) Bodrum Grup Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler şüphelilerin kaldığı Ortakent Mahallesi Giritli Sokak üzerindeki villaya, dün saat 17.30 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 2 polis memuru yaralanırken, 4 şüpheli etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polislerden durumu ağır olan, Ercan Yangöz özel bir hastaneye, Abdülkadir Doğan (30) ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen bekar, 6 yıllık polis memuru Yangöz şehit oldu. Doğan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇESİNDE TÖRENŞehit polis memuru Ercan Yangöz'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, bu sabah Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak, polis eskortu eşliğinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin Denizli'nin Buldan ilçesinde müftülükte memur olan babası Şahin Yangöz, annesi Nursel Yangöz, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürlerii askeri erkan, emniyet mensupları, siyasi partiler ile Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) temsilcileri katıldı.POLİS SELAMI VERDİLER

Törende özgeçmişi okunan şehit polis memuru Ercan Yangöz için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sırasında ayakta durmakta güçlük çeken baba Şahin Yangöz ve anne Nursel Yangöz, polis selamı verdi. Muğla İl Müftüsü Adnan Uğur tarafından yapılan duanın ardından Yangöz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konulup, polis eskortu eşliğinde defnedilmek üzere memleketi Denizli'nin Buldan ilçesine uğurlandı.


Son Dakika | Muğla'da şehit polis için tören; anne ve babası selam durdu
Son Dakika | Muğla'da şehit polis için tören; anne ve babası selam durdu
Son Dakika | Muğla'da şehit polis için tören; anne ve babası selam durdu
Son Dakika | Muğla'da şehit polis için tören; anne ve babası selam durdu
Son Dakika | Muğla'da şehit polis için tören; anne ve babası selam durdu
Son Dakika | Muğla'da şehit polis için tören; anne ve babası selam durdu
Son Dakika | Muğla'da şehit polis için tören; anne ve babası selam durdu
Son Dakika | Muğla'da şehit polis için tören; anne ve babası selam durdu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Muğla'da şehit polis için tören; anne ve babası selam durdu - Son Dakika


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