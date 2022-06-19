Sınava yetişemeyecek durumdaki 5 adayı okullarına ulaştıran motorize trafik polisleri, okul çevrelerinde korna çalınması gibi durumlara da müdahale etti.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kentte YKS'ye geç kalan, kimlik ve giriş belgesini unutan veya kaybeden adaylar için seferber oldu.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Muğla'da trafik polisleri YKS'ye geç kalan 5 adayı sınava yetiştirdi - Son Dakika

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