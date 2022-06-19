Son dakika! Muğla'da trafik polisleri YKS'ye geç kalan 5 adayı sınava yetiştirdi - Son Dakika
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Son dakika! Muğla'da trafik polisleri YKS'ye geç kalan 5 adayı sınava yetiştirdi

19.06.2022 14:17
Son dakika! Muğla'da trafik polisleri YKS'ye geç kalan 5 adayı sınava yetiştirdi

Son dakika haber... Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan ve belgesini yanına almayı unutan adayların yardımına polis yetişti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan ve belgesini yanına almayı unutan adayların yardımına polis yetişti.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kentte YKS'ye geç kalan, kimlik ve giriş belgesini unutan veya kaybeden adaylar için seferber oldu.

Trafik polisleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyen adaylardan bazılarını en yakın nüfus müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi, bazılarına ise kaybettikleri sınav giriş belgesinin çıktısını aldı.

Sınava yetişemeyecek durumdaki 5 adayı okullarına ulaştıran motorize trafik polisleri, okul çevrelerinde korna çalınması gibi durumlara da müdahale etti.

Adaylar, kendilerini sınav merkezlerine yetiştiren polislere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Muğla'da trafik polisleri YKS'ye geç kalan 5 adayı sınava yetiştirdi - Son Dakika

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