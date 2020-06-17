Son dakika... Muğla'da üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakım ünitesi açıldı - Son Dakika

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3. basamak yenidoğan yoğun bakım ünitesi hizmete sunuldu.

MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Doç. Dr. Turhan Toğan, açılış töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede 3. basamak olarak tek hizmet veren yenidoğan ünitesi olması nedeniyle sundukları sağlık hizmetinin önemli olduğunu söyledi.

Bundan sonra da sundukları sağlık hizmetinin kalitesi, niteliği ve çeşitliliğini artırmak için gayret göstermeye devam edeceklerini belirten Toğan, "Yenilenen ünitemiz için göstermiş olduğu katkılar ve emeklerinden dolayı tüm idarecilerimiz ve hekimlerimize teşekkür ederim. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinin Muğla ve çevresine hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.

Açılış sonrası, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinik İdari Sorumlusu Prof. Dr. Haşim Olgun tarafından katılımcılara ünite hakkında bilgi verdi.

Mevcut şartlarda 9 küvöz ve izolasyon odasıyla 2. basamak yenidoğan yoğun bakım hizmetine de devam eden yenidoğan yoğun bakım ünitesi, yeni teknik donanımla 24 saat hizmet verecek.