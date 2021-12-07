Son dakika! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1,5 ton skunk ele geçirildi - Son Dakika

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Arnavutluk'tan deniz yoluyla getirilen 1,5 ton skunk ele geçirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutluk'tan deniz yoluyla Muğla'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının desteğiyle düzenlenen operasyonda 1,5 ton skunk ele geçirildi.
Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı, 3 tabanca ele geçirildi.
Kaynak: AA
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