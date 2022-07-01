Akyaka Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edilen 25 bin 520 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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