Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 58 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile bağlı Grup Amirliği ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda kapsamında adreslerdeki aramalarda, 496 gram esrar, 112 gram metamfetamin, 15 kök Hint keneviri, 31 gram kokain, 344 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, birer kurusıkı tabanca ve pompalı tüfek, 9 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 225 lira ele geçirildi.

Ekipler tarafından 58 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar hakkında ise "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarından işlem yapıldı.