Son dakika: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
30.03.2021 17:55
Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bodrum Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine uygulama noktasında çalışma yaptı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında şüpheli görülen otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.
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