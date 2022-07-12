Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.İ. ve T.G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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