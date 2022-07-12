Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kendilerine turist görünümü veren 3 kişiyi takibe aldı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda, zanlıların üzerinde satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda M.Ö, M.İ. ve T.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.İ. ve T.G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika