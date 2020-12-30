Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

30.12.2020 18:11

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesinde bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise bin uyuşturucu hap, 200 gram skunk, 250 gram esrar ise 56 sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu, Hisarcık, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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