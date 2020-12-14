Son dakika: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Soruşturma kapsamında 40 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu ele geçirdi, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Muğla 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

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