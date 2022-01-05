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Son dakika: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

05.01.2022 13:07
Son dakika: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Marmaris grup Amirliği ekipleri, M.C. isimli kişinin uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine üst araması yaptı.

Ekipler, üst ve ikamet aramasında, bir miktar çeşitli uyuşturucu madde, bir miktar kenevir tohumu ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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