Ayrıca zanlıya, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun" kapsamında adli işlem, ehliyetsizlikten ve tehlikeli araç sürmekten idari işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Motosiklet, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Muğla'da uyuşturucuyla yakalanan motosiklet sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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