Son dakika! Muğla'da yamaç paraşütüyle deniz düşen Alman kadın öldü - Son Dakika

Samine Maag (46) Ölüdeniz Mahallesi 'ndeki Babadağ 'ın bin 700 metre pistinden yamaç paraşütüyle single (tekli) atlayış yaptı.

AK Parti'den "Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürecek" haberleriyle ilgili açıklama: Kesinleşen bir şey yok