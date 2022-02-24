Son dakika... Muğla'da yol kenarındaki dorseye çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika... Muğla'da yol kenarındaki dorseye çarpan otomobilin sürücüsü öldü

24.02.2022 22:18
Son dakika... Muğla'da yol kenarındaki dorseye çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde, yol kenarındaki dorseye çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Milas ilçesinde, yol kenarındaki dorseye çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Cem Acıelma'nın kullandığı 48 KC 043 plakalı otomobil, Milas- Bafa kara yolu Dibekdere mevkisinde, yol kenarında duran boş dorseye çarptı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan Acıelma'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Acıelma'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Otomobil, Muğla, Bafa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Muğla'da yol kenarındaki dorseye çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Muğla'da yol kenarındaki dorseye çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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