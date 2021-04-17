Muğla'nın Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde iki ayrı orman yangın çıktı. Kavaklıdere ilçesi Sazaklı mevkiinde ve Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesi yakınlarında çıkan yangınlarına orman söndürme ekipleri anında müdahale etti. Her iki bölgede çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyürken, söndürme çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA