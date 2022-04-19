Son dakika... Yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika... Yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

19.04.2022 17:17

Son dakika habere göre Yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi Alkollü 3 şahıs, yangından 10 dakika önce bölgeden gelmiş Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 Nisan Pazar günü makilik ile ormanlık alanda çıkan ve 2,5 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Alkollü 3 şahıs, yangından 10 dakika önce bölgeden gelmiş

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 Nisan Pazar günü makilik ile ormanlık alanda çıkan ve 2,5 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi'ndeki orman ve makilik alanda 17 Nisan Pazar günü sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, Dereköy Mahallesi Kavakderesi mevkiine kadar ilerledi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2,5 hektarlık orman, makilik arazi zarar gördü. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, yangında sabotaj ihmalinin yüksek olduğunu belirterek ilgili soruşturmanın başlatılacağını belirtti. Yangının çıkış sebebi ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma çerçevesinde yangının başladığı noktaya giden araçlar, güvenlik kameraları ile tespit edildi.

Yangından 10 dakika önce bölgeden geçmişler

Yangının başlamasından yaklaşık 10 dakika önce o bölgeden gelen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu ticari taksinin plakası tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde ticari taksi içerisindeki 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olay günü alkollü oldukları iddia edilen Ö.Ö, Y.T ve S.D isimli şüpheli şahıslardan birinin kendilerinin yangına sebep olduğunu itiraf ettiği, diğer şahısların ise inkar ettiği öğrenildi.

Adliye girişinde gazetecilere küfür etti

Şahıslar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirildiği sırada yakınlarının sinir krizleri geçirdi. Şüphelilerden biri, "Benim suçum yok" diye bağırırken bir şüpheli de kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına küfür etti.

Öte yandan şüpheli şahısların bölgeye yakın bir alanda arazilerinin olduğu öğrenildi.

Son dakika... Yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika... Yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika... Yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika... Yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika... Yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika... Yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika... Yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika... Yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika... Yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika... Yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika... Yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Son dakika gündem: Bodrum'daki ormanlık ve makilik yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı Son dakika gündem: Bodrum'daki ormanlık ve makilik yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı EVİNİN ÖNÜNDE ÇAY İÇERKEN BAŞINDAN VURULAN KADININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ EVİNİN ÖNÜNDE ÇAY İÇERKEN BAŞINDAN VURULAN KADININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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