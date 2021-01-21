Son Dakika | Muğla'dan 2020'de 39 ülkeye 90 bin ton yaş sebze ve meyve ihracatı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika | Muğla'dan 2020'de 39 ülkeye 90 bin ton yaş sebze ve meyve ihracatı yapıldı

21.01.2021 11:15
Son Dakika | Muğla'dan 2020'de 39 ülkeye 90 bin ton yaş sebze ve meyve ihracatı yapıldı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaş sebze ve meyve üretiminin sorunsuz devam etmesi için her türlü önlemin alındığı Muğla'dan geçen yıl 39 ülkeye 90 bin ton yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaş sebze ve meyve üretiminin sorunsuz devam etmesi için her türlü önlemin alındığı Muğla'dan geçen yıl 39 ülkeye 90 bin ton yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştirildi.

Muğla'daki çiftçiler, Kovid-19'a rağmen aldıkları tedbirlerle geçen yıl üretime ara vermeden devam etti. Sera ve tarlalarda hummalı bir çalışmanın içine giren çiftçiler, ürünlerini hem yurt içi hem de yurt dışına göndererek ihracata önemli katkı sağladı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da yüz ölçümünün yüzde 18'i tarım alanlarından oluşan Muğla'da 27 bin çiftçinin üretime devam ettiğini söyledi.

Tarımsal üretim kesintisiz sürdü

Geçen yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü vurgulayan Saylak, bölgede tarımsal üretimin aksamaması için üreticilerle birlikte olduklarını, birçok ürünün de turfanda olarak yetiştirilip pazara gönderildiğini ifade etti.

Kentte tarımsal üretim değerleri itibarıyla örtü altı domates yetiştiriciliğinin ön sıralarda olduğuna değinen Saylak, "Geçtiğimiz yıl örtü altında domates, biber, salatalık, kabak ve patlıcan da 67 bin ton, nar ve narenciyede ise 23 bin ton yaş sebze ve meyve ihracata gönderildi. Geçtiğimiz yıl Muğla'dan 94 milyon avroluk yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştirdik. 39 ülkeye 90 bin ton yaş sebze ve meyve ihracatı yapıldı." dedi.

Saylak, Almanya ve Rusya başta olmak üzere ürünlerin Avrupa, Arap ve Balkan ülkelerine gönderildiğini dile getirdi.

"Her yıl üzerine koyarak ilerliyoruz"

Türkiye Haller Federasyonu Başkan Vekili Atabey Akgün ise 2020'nin Türkiye'de tarımı bir adım daha öne çıkardığını, ülkede tarıma verilen önemin daha da arttığını söyledi.

Bölgede ürün çeşitliliğinin artarak devam ettiğine işaret eden Akgün, şöyle konuştu:

"2020'de salgına rağmen ihracatımız kesintiye uğramadan üstüne koyarak ilerledi. 2021'de ihracatımızın daha da yükseleceğini, bunun da üreticimize ve ülkemize olumlu yansıyacağını düşünüyorum. İhracatçımız ve üreticimiz ayakta kaldı. İlgili bakanlıklar üreticimize ve hallere büyük kolaylık sağladı. Üretim devam etti. 2020'de biz de Avrupa'ya ürün yolladık. Artık biz üretim ve ambalaj standardı olarak İspanya'dan aşağıda değiliz. Bunu övünerek söylüyorum. İhracatçımız, üreticimiz bunu başardı. Her yıl da üzerine koyarak ilerliyoruz."

Akgün, bu yıl da üretimin ve ihracatın artarak sürmesini beklediklerini kaydetti.

Barış Saylak, Domates, Tarım, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Muğla'dan 2020'de 39 ülkeye 90 bin ton yaş sebze ve meyve ihracatı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

"Bir şekilde geri döneceğim" diyen Donald Trump bundan sonra ne yapacak? İşte kulislerde konuşulan senaryolar Rusya'nın 50 bin tonluk ek domates kotası üreticiyi sevindirdi Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor Yeni Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki: Joe Biden'ın önceliği koronavirüs pandemisini kontrol altına almak Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak Kartal'da vatandaşların altınlarını emanet ettikleri kuyumcu ortadan kayboldu Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın
Jill Biden, başkanlık tarihinin ilk profesör unvanlı First Lady'si oldu Jill Biden, başkanlık tarihinin ilk profesör unvanlı First Lady'si oldu         
11:29
Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı         
11:12
Kremlin'den ABD Başkanı Biden ile ilgili ilk mesaj: Hiçbir şeyi değiştirmeyecek Kremlin'den ABD Başkanı Biden ile ilgili ilk mesaj: Hiçbir şeyi değiştirmeyecek         
10:43
Başkanlık hesabını kullanmaya başlayan Joe Biden, ünlülerden sadece Chrissy Teigen'i takip etmeye başladı Başkanlık hesabını kullanmaya başlayan Joe Biden, ünlülerden sadece Chrissy Teigen'i takip etmeye başladı         
10:36
Kamala Harris, koltuğa oturur oturmaz kahkahalara boğuldu Kamala Harris, koltuğa oturur oturmaz kahkahalara boğuldu         
10:31
Beyin ameliyatı olan hemşirenin, aylar sonra yerine takılacak kafatası kemiğinin çöpe atıldığı ortaya çıktı Beyin ameliyatı olan hemşirenin, aylar sonra yerine takılacak kafatası kemiğinin çöpe atıldığı ortaya çıktı         
10:17
Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı         
09:45
Babalık duygusunun en masum hali! Kucağındaki kızı düşmesin diye her şeyi yaptı Babalık duygusunun en masum hali! Kucağındaki kızı düşmesin diye her şeyi yaptı         
09:12
Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada         
09:06
Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü         
08:41
Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor         
07:26
Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı         
01:00
Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu         
00:02
Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu? Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu?         
22:31
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor         
18:30
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 11:40:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Muğla'dan 2020'de 39 ülkeye 90 bin ton yaş sebze ve meyve ihracatı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei