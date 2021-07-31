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Son Dakika: Muğla Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Son Dakika: Muğla Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

31.07.2021 23:11

Son dakika: Türkiye yangın ve sel haberlerine odaklanmışken, bu sefer de Muğla'dan deprem haberi geldi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Yangın ve sel afetleri nedeniyle zor günler geçiren Türkiye, afet bölgelerinden gelecek iyi haberlere odaklandı. Bir yandan yaralar sarılmaya devam ederken, yangınlarla sarsılan Muğla'dan bu sefer de deprem haberi geldi.

DEPREM, DATÇA'NIN 44 KİLOMETRE AÇIKLARINDA YAŞANDI

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 22:57'de 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Datça'nın 44 kilometre açığında meydana gelen depremin derinliği 3.20 km olarak açıklandı.

Son Dakika: Muğla Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI

Daha sonra AFAD'dan gelen bir açıklamada ise "Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

Son Dakika: Muğla Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Muğla Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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