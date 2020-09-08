Son Dakika: MUĞLA Kıyıda mahsur kalan tatilcileri jandarma kurtarıldı - Son Dakika

Kıyıda mahsur kalan tatilcileri jandarma kurtarıldı

MUĞLA'nın Fetiye ilçesinde mahbsur kalan tatile gelen 2 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Fethiye'ye tatile gelen Ozan ve Ali Gür, Faralya Mahallesi'ndeki Cennet Koyu'na dün akşam yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüdükten sonra kaybolan ve deniz kenarında mahsur kalan ikili ne yapacağını şaşırdı. Bölgeyi bilmedikleri için ilk iş olarak 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım isteyen 2 arkadaş, Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibince kurtarıldı. JÖAK ve JAK timi kıyıya tekne ile gelerek kıyıda mahsur kalan gençleri aldı. Can yelekleri giydirerek tekneye alınan gençler merkeze götürüldü.