Muğla Kumlukbük'te sarp bir bölgede çıkan yangın, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünce (KIYEM), karadan müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı.
KIYEM'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Bugün, Kumlukbük'te sarp bir bölgede çıkan yangın, karadan müdahalemizle büyümeden söndürüldü. Gönüllü kuruluşlardan gelen yardım malzemeleri, ekiplerimizce ihtiyaç olan bölgelere ulaştırıldı. Kıyıkışlacık ve Ufuk Tersanesi'ndeki tankerlere denizden su pompalandı."
Kaynak: AA
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