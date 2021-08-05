Muğla Kumlukbük'te sarp bir bölgede çıkan yangın, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünce (KIYEM), karadan müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı.

KIYEM'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, Kumlukbük'te sarp bir bölgede çıkan yangın, karadan müdahalemizle büyümeden söndürüldü. Gönüllü kuruluşlardan gelen yardım malzemeleri, ekiplerimizce ihtiyaç olan bölgelere ulaştırıldı. Kıyıkışlacık ve Ufuk Tersanesi'ndeki tankerlere denizden su pompalandı."