Son Dakika | Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

03.04.2022 10:45
Son Dakika | Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Muğla merkezli İstanbul ve Giresun'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Muğla merkezli İstanbul ve Giresun'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, iki tekneyle yasa dışı yollarla İtalya'ya gitme hazırlığı yapan 124 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, düzensiz göçmenleri para karşılığı yurt dışına çıkarmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Muğla, İstanbul ve Giresun'da belirlenen 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen M.A.Ş, F.A, S.H. ve M.E'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Marmaris Adliyesine sevk edilen zanlılardan M.A.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul, Giresun, Göçmen, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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